Sublieme Isco redt Real op bezoek bij Sporting Gijón

Vlak na de hervatting was het weer Sporting Gijón dat scoorde, via Mikel Vesga. Niet veel later was het wederom gelijk. Alvaro Morata kopte de 2-2 binnen. De winnende hing in de lucht en viel dan ook, net als zo vaak dit seizoen tegen het einde van de wedstrijd. Isco schoof vanaf twintig meter de bal in de linkerhoek en bezorgde Real de belangrijke overwinning.