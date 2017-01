Ivoorkust ondanks goal Bony niet langs Congo

Congo kwam al na 10 minuten op voorsprong door een goal van naar de Johan Neeskens vernoemde Neeskens Kebano. Een kwartier later maakte voormalig Vitesse-spits Wilfried Bony gelijk. Congo kwam echter al twee minuten later opnieuw op voorsprong via Junior Kabananga. Na de gelijkmaker van Serey Dié ging Ivoorkust, met ADO-verdediger Wilfried Kanon in de ploeg, op jacht naar de winnende treffer in een redelijk gelijkopgaande wedstrijd. De titelverdediger kwam niet verder dan een buitenspelgoal in blessuretijd van ex-Feyenoorder Salomon Kalou.