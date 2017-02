Jaap Stam Manager van de Maand januari

Brazilië en Argentinië oefenen in Melbourne

De Zuid-Amerikaanse voetbalgrootmachten Brazilië en Argentinië spelen op 9 juni vriendschappelijk tegen elkaar op voor beide landen vreemde bodem. Australië is gastland voor het topduel en decor is het immense cricketstadion in Melbourne, waar ruimte is voor 100.000 toeschouwers.