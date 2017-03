Jallet vervangt Sagna bij Franse elftal

Sagna, de rechtsback van Manchester City meldde zich vandaag met een spierblessure af voor de WK-kwalificatiewedstrijd zaterdag in en tegen Luxemburg en het oefenduel drie dagen later met Spanje in het Stade de France.



Jallet is ploeggenoot van Memphis Depay bij Olympique Lyon. De 33-jarige verdediger kwam een jaar geleden voor het laatst in actie voor 'Les Bleus', tijdens de gewonnen oefeninterland tegen Oranje (2-3). Dat was zijn elfde interland.



Eerder haakte middenvelder Paul Pogba al af. De duurste speler ter wereld werd in de Franse selectie vervangen door Tiemoué Bakayoko. Frankrijk gaat aan kop in groep A van de WK-kwalificatie, gevolgd door Oranje.