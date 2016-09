Jamaicaans toptalent Bailey: Rode Duivels zeker een optie

Bailey droomt daarbij van uitblinken op een groot toernooi. ,,Ik wil alles uit mijn carrière halen en dat kan niet bij Jamaica. Dat zet me wel onder druk, maar ik wil mijn loopbaan niet in hun handen leggen", zei hij tegen Sporza. De Belgische zender informeerde dan maar meteen of de nationale voetbalploeg van België na een naturalisatie een optie is. ,,Let wel, de Rode Duivels zitten helemaal niet in mijn hoofd. Maar als iemand mij vraagt of ik voor België wil spelen, sta ik daar wel voor open."



Bailey is de zoon van de Jamaicaanse voetbalmakelaar Craig Butler, die hem in de jeugdopleiding bij Genk stalde. Na problemen over een werkvergunning verhuisde hij tijdelijk naar het Slowaakse Trencin. Sinds vorig seizoen voetbalt Bailey voor Genk, met wekelijks een leger aan scouts op de tribune. Ajax toonde onder meer interesse, maar schrok van de vraagprijs. Voor minder dan 20 miljoen liet Genk het goudhaantje niet gaan. ,,Mijn hoofd is vrij en ik laat me niet snel van de wijs brengen. Ik geef mezelf nog een jaar om mezelf klaar te stomen voor een toptransfer. Wie weet ben ik na het seizoen nog meer waard", aldus Bailey.