José Mourinho schuift zwartepiet naar Luke Shaw

Het is crisis op Old Trafford. Na drie nederlagen op rij (ManCity, Feyenoord en Watford) verkeert José Mourinho nog voor de herfst al in zwaar weer bij Manchester United. Na de rampweek - een reeks waarvan zelfs Louis van Gaal verschoond bleef - is het zwartepieten bij de ploeg rond Zlatan Ibrahimovic, Pogba en Wayne Rooney begonnen.



Niet in het minst door José Mourinho zelf. De Portugees wees gisteren na de nederlaag bij het Watford van Daryl Janmaat en Nordin Amrabat met de beschuldigende vinger naar verdediger Luke Shaw. De linksback was bij de tweede goal in geen velden of wegen te bekennen toen Amrabat de 2-1 inleidde. Shaw keerde dit seizoen terug in de basis na zijn dubbele beenbreuk van een jaar geleden in de Champions League tegen PSV.