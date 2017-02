Juventus maakt concurrentie moedeloos met nieuwe zege

De Argentijnse spits Gonzalo Higuain maakte beide treffers voor De Oude Dame. Hij scoorde in de 37ste en 48ste minuut voor de koploper uit Turijn. Higuain, die in de zomer voor een recordbedrag van 94 miljoen euro werd overgenomen van rivaal Napoli, staat dit seizoen al op 18 treffers. Hij is daarmee nu samen met Edin Dzeko (AS Roma) topscorer in de Serie A. Andrea Belotti (Torino) staat op 17 treffers, Dries Mertens (Napoli) op 16 treffers.



Juventus won dit seizoen 20 van de 24 wedstrijden. De overige vier competitiewedstrijden gingen verloren. De ploeg van Massimiliano Allegri heeft nu een voorsprong van zeven punten op AS Roma en negen punten op Napoli.