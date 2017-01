Kameroen knikkert titelfavoriet Senegal uit Afrika Cup

Tegenstander in de halve eindstrijd is Ghana of DR Congo. Die twee landen nemen het morgen tegen elkaar op.

In de reguliere speeltijd had Senegal – zeker in de slotfase – de betere kansen. In de extra tijd van de verlenging was Moussa Sow dicht bij een goal na een prima pass van Sadio Mané, maar de ploeggenoot van Robin van Persie bij Fenerbahçe vond Kameroen-keeper Fabrice Ondoa op zijn weg. Maar het bleef ook na verlenging 0-0.