Kampioensbarometer: dark horses, hemelbestormers en vaste klanten

In de Eredivisie komt Feyenoord iedere week een stapje dichter bij de landstitel, Ajax en PSV kunnen slechts nog hopen op misstappen van de Rotterdammers. Maar hoe zit het in vijf grote competities om ons heen? Onze kampioensbarometer biedt een overzicht.

Door Dolf van Aert

Primera División

Waar de titelrace in Spanje de afgelopen vier seizoenen steevast een strijd was tussen Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid, is die laatstgenoemde ploeg deze jaargang afgehaakt. De vechtmachine van Diego Simeone heeft inmiddels al dertien verliespunten meer dan stadgenoot en koploper Real, en is voorbijgestreefd door het Sevilla van Jorge Sampaoli.

Logo Volledig scherm Cristiano Ronaldo in de achtervolging op Lionel Messi. In de Primera División is het andersom: Barcelona jaagt op Real Madrid. © REUTERS De bovenste twee plekken worden dit seizoen 'gewoon weer' ingenomen door Real Madrid en Barcelona. Zelfs met twee wedstrijden minder dan Barça (Real verbleef één speelronde in Japan voor de Wereldbeker, terwijl het duel met Celta de Vigo afgelopen weekend werd afgelast) heeft De Koninklijke een punt meer. Cruciaal wordt El Clásico van zondag 23 april, in Madrid.

Eervolle vermelding is er voor nummer vijf Real Sociedad. De Basken promoveerden in 2010 naar het hoogste niveau en wisselden sindsdien plaatsen in de grijze middenmoot af met bijvoorbeeld een vierde plek in 2012/13. De equipe van Eusebio Sacristán heeft nog altijd uitzicht op de vierde plek en dus een ticket voor de laatste voorronde van de Champions League. Voor de landstitel zullen de goede prestaties evenwel nog niet genoeg zijn.

Logo Volledig scherm © AD

Bundesliga

Ineens waren ze daar: de hemelbestormers van RB Leipzig. Het verhaal is bekend. Met het geld van energiedrankgigant Red Bull nam het in 2009 de licentie van vijfdedivisionist SSV Markranstädt over, waarna de club doorstootte naar het walhalla van het Duitse voetbal. Daar zette het de opmars door, ondanks - of misschien zelfs wel gesterkt door - de regelrechte haat die veel Duitse voetballiefhebbers koesteren voor het miljoenenproject.

RB Leipzig nam in speelronde elf zelfs de koppositie over van Rekordmeister Bayern München, waarmee het er even op leek dat het sprookje helemaal waarheid kon worden. Kort voor de kerstdagen maakte Bayern in een onderling duel echter nog even fijntjes duidelijk wie er precies de baas is in Duitsland: het walste met 3-0 over Die Roten Bullen heen.

Logo Volledig scherm Bayern München viert feest na een doelpunt tegen RB Leipzig. © Getty Images

Desondanks is RB Leipzig nog altijd de enige ploeg die in het spoor van Arjen Robben en consorten kan blijven. Op gepaste afstand volgen het verrassende Eintracht Frankfurt, usual suspect Borussia Dortmund en het onder leiding van de 29-jarige trainer Julian Nagelsmann hoogvliegende 1899 Hoffenheim. Toch moet het raar lopen wil Bayern aan het eind van het seizoen niet voor de 27ste keer de kampioensschaal in ontvangst nemen.

Logo Volledig scherm © AD

Premier League

Waar RB Leipzig pas aan het begin van een eventueel sprookje staat - al dan niet dit seizoen - lijkt het er sterk op dat de droom van Leicester City alweer voorbij is. The Foxes stuntten vorig seizoen door met bescheiden middelen de landstitel te pakken, miljardenbedrijven als Manchester City, Chelsea en Manchester United - en eigenlijk de gehele voetbalwereld - daarmee verbijsterd achterlatend.

Logo Volledig scherm Riyad Mahrez (links) weet het ook even niet meer: na de nederlaag tegen Manchester United van afgelopen weekend staat zijn Leicester City zestiende. © Photo News De gevestigde orde heeft het in Engeland dit seizoen weer stevig voor het zeggen. Tottenham Hotspur maakt indruk, Manchester City achtervolgt, Arsenal bezet traditiegetrouw plaats vier, Liverpool completeert de top vijf, terwijl Manchester United daar net buiten valt. Zij moeten echter allemaal leven met een plek in de schaduw van Chelsea. De Londenaren zijn onder Antonio Conte uitgegroeid tot een haast ongenaakbare trein die regelrecht richting een nieuwe titel dendert.

En Leicester City? Het speelde in 2017 vijf competitieduels, scoorde daarin precies nul keer en pakte slechts één puntje. De mannen van Claudio Ranieri staan momenteel zestiende, de degradatiestreep is al tot op een schamel punt genaderd. Van de sprankelende stuntploeg is maar bitter weinig over, het Championship dreigt in het seizoen van het Champions League-debuut. De orde in Engeland is hardhandig hersteld.

Logo Volledig scherm © AD

Serie A

Die orde is in Italië al jaren niet verstoord geweest. Juventus was, is en blijft de baas. Van de laatste zes duels won het er vijf zonder een tegengoal te incasseren en het verloor dit seizoen alleen op bezoek bij Internazionale, AC Milan, Genoa en Fiorentina. De rest van de wedstrijden werd gewonnen. Met respectievelijk zeven en negen verliespunten minder dan AS Roma en Napoli lonkt een nieuwe Scudetto, het zou de zesde op rij zijn.

Logo Volledig scherm Juventus juicht, en zal dat ook na het seizoen kunnen doen: de zesde landstitel op rij lonkt. © Getty Images

Veel opmerkelijker dan dat is de vijfde plaats van Internazionale. Daar werd Frank de Boer begin augustus kort voor de seizoenstart aangesteld als nieuwe trainer, maar nog geen drie maanden later moest hij alweer het veld ruimen. Il Nerazurri stonden op dat moment twaalfde met al zeven punten minder dan de nummer vijf.

De Boers opvolger werd Stefano Pioli, die bij zijn aanstelling stoere taal sprak door een Champions League-ticket als doel te stellen. Een gedurfde uitspraak, gezien het magere spel, de chaos bij de club én de onder De Boer opgelopen achterstand. Maar warempel: inmiddels lijkt hij gelijk te gaan krijgen. Internazionale is bezig met een grandioze inhaalrace. Het doel voor volgend seizoen zal een aanval op het nu nog soevereine Juventus zijn.

Logo Volledig scherm © AD

Ligue 1

In Frankrijk is er juist weer wél een machtsverschuiving gaande. Met de middelen van de Qatarese geldschieter bouwde Paris Saint-Germain de laatste jaren aan een indrukwekkende reeks. Met eerst Carlo Ancelotti en later Laurent Blanc aan het roer én Zlatan Ibrahimovic in de spits pakte de club uit de Franse hoofdstad de laatste vier landskampioenschappen.

Het vertrek van de Zweedse supervedette lijkt iets te veel van het goede, moet ook de nieuwe trainer Unai Emery concluderen. Waar aanvankelijk het verrassende OGC Nice de macht leek te grijpen, is inmiddels AS Monaco de trotse koploper. Jarenlang was PSG de grote ster in het theater van de Ligue 1, maar het moet de spotlights dit jaar delen. Met liefst twee collega-acteurs.

Logo Volledig scherm Mario Balotelli (links) is de blikvanger bij OGC Nice, hier in duel met koploper AS Monaco. © Photo News

De eerste is dus Monaco, een ploeg die dit seizoen een ongekende aanvalsdrift tentoonspreidt. In 23 competitiewedstrijden scoorde de ploeg al 68 keer, in alle competities scoorde het al meer dan honderd goals. Nice is op zijn beurt een vreemde eend in de bijt. Onder Lucien Favre en met aanwinst Mario Balotelli presenteert de club zich als een serieuze titelkandidaat. Zou het allemaal genoeg zijn om PSG van de troon te stoten?

Logo Volledig scherm © AD

Rest van Europa

Ook in de overige competities beginnen zich duidelijke titelraces af te tekenen. In Portugal wordt het, zoals wel vaker de laatste jaren, een tweestrijd tussen koploper Benfica en achtervolger FC Porto. Tussen de twee ploegen zit slechts één punt. Het Sporting Portugal van Bas Dost, Marvin Zeegelaar en Luc Castaignos speelt op de derde plek slechts een bijrol.

Logo Volledig scherm Jan Olde Riekerink en Dick Advocaat begroeten elkaar voor het duel tussen Galatasaray en Fenerbahçe. © Photo News In Turkije heeft zich tussen de grote ploegen ook plotseling het verrassende Istanbul Basaksehir gemeld. Het blijft twee sterk Nederlands getinte topploegen voor. Het Galatasaray van Wesley Sneijder, Nigel de Jong, Garry Mendes Rodrigues en trainer Jan Olde Riekerink staat derde, Fenerbahçe (met Robin van Persie, Jeremain Lens, Gregory van der Wiel en coach Dick Advocaat ) vierde. Koploper is echter Besiktas, waar Ryan Babel sinds de winterstop speelt.

In België gaat een andere club met een Nederlands hart aan kop. Ruud Vormer, Stefano Denswil, Ricardo van Rhijn en Lex Immers staan met Club Brugge bovenaan, achtervolgd door het Anderlecht van Bram Nuytinck. De bovenste zes ploegen melden zich vanaf volgende maand in de kampioenspoule. In Oekraïne is er van spanning nog weinig sprake: Shakhtar Donetsk heeft al dertien punten meer dan nummer twee Dinamo Kiev, dat er nog een hele kluif aan zal hebben om Shakhtar in de nieuw ingevoerde kampioenspoule van de titel te houden. In Rusland is Quincy Promes met Spartak Moskou koploper, met vijf en acht punten meer dan Zenit Sint-Petersburg en CSKA Moskou.