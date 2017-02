Keeper Villarreal scheurt voor vierde keer kruisband

Roma dankzij Nainggolan langs Inter

26 februari AS Roma heeft vandaag de vierde overwinning op rij in de Serie A behaald. De Italiaanse voetbalclub had dat in de uitwedstrijd tegen Internazionale (1-3) voor een groot deel te danken aan Radja Nainggolan, die de eerste twee doelpunten van de Romeinen maakte.