Klopp ergert zich aan Mourinho en ontvangst op Old Trafford

,,Ik bladerde het programmaboekje door en er viel echt nergens iets te lezen van een welkomstboodschap voor Liverpool. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt'', zei Klopp, bij wie het soms niet helemaal duidelijk is of hij serieus is of niet. ,,En toen ik een kop koffie vroeg, was er alleen thee'', vervolgde hij met een knipoog.

Langs de lijn was zijn irritatie overduidelijk. Klopp verweet Mourinho dat hij om een kaart had gevraagd voor Roberto Firmino, die in blessuretijd door Ander Herrera aan zijn shirt werd getrokken en daarop zijn tegenstander tegen de grond duwde. ,,Degene die wilde voetballen kreeg geel, het had precies andersom moeten zijn'', vond Klopp, die dat de Portugees ook even duidelijk maakte. Mourinho was zich uiteraard van geen kwaad bewust. ''Er was niets aan de hand. Ik heb niet om een kaart gevraagd.''