Klopp na blamage Liverpool: Dieper kunnen we niet zakken

,,Het dieptepunt is bereikt, lager dan dit kunnen we niet zakken", verzuchtte Klopp.

De rampweek begon vorig weekeinde tegen degradatiekandidaat Swansea City (2-3). Daarna werd Liverpool door Southampton midweeks in de halve finales van de League Cup uitgeschakeld (0-1). Drie dagen later bleek ook Wolverhampton Wanderers in de vierde ronde van de FA Cup op Anfield met 1-2 te sterk voor de ploeg van middenvelder Georginio Wijnaldum.

,,Dit voelt heel slecht en daar is ook alle reden toe'', besefte Klopp, die met zijn ploeg slechts één keer won in januari in acht duels. ,,Het is wel het perfecte moment voor een ommekeer. Die kans moeten we pakken.''