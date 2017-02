Klopp: Terugval Liverpool door ontbreken winterstop

Door het drukke speelschema waren veel spelers de voorbije maanden niet fit, aldus Klopp. ,,December en januari'', antwoordde de Duitse coach op vragen van journalisten over de belangrijkste les die hij heeft geleerd in de slechte periode van de club. De zege op Tottenham Hotspur afgelopen zaterdag was de eerste overwinning in de competitie in 2017, en pas de tweede zege in de laatste elf duels.