Knieblessure De Vrij valt mee

De Vrij moest zich in de rust laten vervangen met klachten aan zijn rechterknie en ging meteen naar het ziekenhuis om een scan te laten maken.

Dat onderzoek bracht geen schade aan het licht. ,,Er zijn geen grote problemen te zien'', meldde De Vrij vandaag op Twitter. ,,Ik ben herstellende.'' Volgens de medische staf van Lazio had de verdediger de voorbije dagen al wat last van zijn knie en liet hij zich mede daardoor wisselen. De international was eerder lang uitgeschakeld met een blessure aan zijn andere knie.