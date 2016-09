Koeman baalt van Sissoko: Met hem was plaatje perfect

,,Hij was precies de speler die we nodig hadden'', aldus Koeman tegenover Sky Sports. ,,Met hem erbij was het plaatje perfect.'' Om daar haastig achteraan te zeggen: ,,Hoewel ook zonder hem het plaatje er erg goed uitziet.''



Everton had zich op de laatste transferdag al voorbereid op de komst van Sissoko. The Toffees hadden een kamer gereed voor de medische tests, maar de 27-jarige Fransman zette zijn telefoon uit. Even later verscheen op Twitter een foto van Sissoko in een Tottenham-shirt.



,,Ja dat was even moeilijk'', zegt Koeman. ,,Ik had hem tien dagen daarvoor nog gesproken en toen maakte hij zijn interesse in Everton kenbaar. Maar goed, iedereen weet hoe het uiteindelijk is afgelopen.''