Koeman duidelijk: Moet iets veranderen

Koeman was behoorlijk boos op zijn spelers, die er volgens hem een potje van maakten tegen Leicester. ,,Dit was geen pech, maar een gebrek aan concentratie. Het was ongelooflijk hoe we terugvielen'', mopperde de coach. Everton was op 1-0 gekomen door een goal van Romelu Lukaku, maar de Engelse kampioen van vorig seizoen kwam terug en scoorde nog twee keer.