Koeman: KNVB heeft er een puinhoop van gemaakt

Koeman, die zelf na het WK van 2014 bedankte voor een rol als assistent van Guus Hiddink, zegt niet verbaasd te zijn over de onrust. ,,Er is al zoveel fout gegaan. Het lijkt me dat dat wel zal moeten gaan veranderen."



Hans van Breukelen, technisch directeur bij de KNVB, krijgt van Koeman niet in zijn eentje de zwartepiet toegespeeld. ,,Ik ken hem als iemand die kwaliteiten heeft als manager van organisaties en iemand die het voetbal kent. Je mag je wel afvragen of hij in een gespreid bedje terecht is gekomen. Dat denk ik niet."



'Bosz pakt zo geen prijzen'

Ook over de situatie bij zijn oude club Ajax liet de huidige trainer van Everton zijn licht schijnen. Hij is vol lof over de aanvallende speelstijl van Peter Bosz, maar snapt het niet altijd. ,,Ik denk dat het af en toe naïef is", zegt Koeman. ,,Het is absoluut belangrijk dat je vasthoudt aan je idee van voetballen, maar nee, je wint er geen prijzen mee."