Koeman wint met Everton in slotfase bij Crystal Palace

Andy Carroll had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege van West Ham United bij Middlesbrough (3-1), waar Marten de Roon weer een basisplaats had. Daryl Janmaat maakte als invaller zijn rentree bij Watford in de uitwedstrijd bij Bournemouth (2-2). De rechtsback is hersteld van een liesblessure die hij eind december opliep. Patrick van Aanholt ging met hekkensluiter Sunderland ook onderuit bij West Bromwich Albion (2-0).