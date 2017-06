Koeman ziet Deulofeu terugkeren naar Barcelona

Deulofeu, opgeleid in Barcelona, werd in 2015 door Everton gekocht voor ruim 5 miljoen euro. De vastgelegde transfersom voor het terugkopen zou rond de 12 miljoen euro liggen. Afgelopen seizoen speelde het Spaanse talent dertien wedstrijden voor de club uit Liverpool. In de winter werd de 23-jarige Deulofeu verhuurd aan AC Milan. Ajax was destijds ook in de markt voor de buitenspeler.