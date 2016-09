Kompany staat voor rentree na hardnekkige blessure

De 30-jarige Kompany liep afgelopen seizoen de ene na de andere blessure op en miste door een lieskwetsuur, waarvoor hij onder het mes moest, het EK in Frankrijk.



Pep Guardiola, de nieuwe manager van Manchester City, springt heel voorzichtig om met zijn blessuregevoelige aanvoerder. Hoewel Kompany al weer een tijdje meetraint met de groep, wilde de Spanjaard eerst de uitslagen van bloedonderzoek afwachten. Die wezen onlangs uit dat niets een rentree van de verdediger nog in de weg staat.



De 'Citizens' spelen in vier dagen twee keer tegen Swansea City, woensdag in de League Cup en zaterdag in de Premier League. Guardiola blijft met zijn selectie al die tijd in Wales.