Koude rillingen voor eerste duel ‘Chape’

Voor de wedstrijd kwamen de drie spelers die de crash overleefden onder een daverend applaus het veld op. Doelman Jakson Follmann, wiens rechteronderbeen na het ongeluk moest worden geamputeerd, huilend in zijn rolstoel en met een brace om zijn nek.



Voortgeduwd door de zwaar vermagerde rechtsback Alan Ruschel, die ondanks een zware rugoperatie hoopt over een half jaar zijn rentree op het veld te maken. Daarnaast centrale verdediger Neto, die werkt aan zijn herstel van rug- en knieletsel en volgens de artsen met een maand of zes ook weer zou kunnen spelen.



De emotie was in het hele stadion voelbaar toen de drie op het veld de Copa Sulamericana in ontvangst namen. De crash in november had een einde gemaakt aan de bekerdroom van de ploeg, die op weg was naar de eerste finalewedstrijd tegen Atletico Nacional in Medellin. De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol riep ‘Chape’ daarna als officieel winnaar uit.