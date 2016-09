Koulibaly verlengt contract bij Napoli

Ronald Koeman ziet Everton niet als het 'nieuwe Leicester'

19:52 Ronald Koeman denkt niet dat Everton de stunt van Leicester City - de kleine club werd vorig seizoen Engels kampioen - kan overdoen. ,,Ik denk niet dat we een Leicestertje kunnen doen. Normaliter niet nee. Maar je weet niet wat normaal is in het leven en in het voetbal'', aldus Koeman tegen The Guardian.