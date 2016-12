Kraker tegen City komt te vroeg voor Coutinho

Coutinho liep zijn enkelblessure op 26 november op in het met 2-0 gewonnen thuisduel tegen Sunderland. Daardoor moest de 24-jarige Braziliaan inmiddels vijf competitieduels van The Reds missen. Vandaag sloot Coutinho weer aan bij de groepstraining van Liverpool, maar het duel tegen Manchester City op oudjaarsdag komt nog te vroeg voor hem. ,,Ik heb hem net na de training nog even gesproken en hij voelt zich prima, maar het duel tegen City komt te vroeg voor hem. Daar bestaat geen twijfel over. Waarschijnlijk is ook het duel tegen Sunderland op 2 januari nog te vroeg voor hem," zei Jürgen Klopp op zijn persconferentie.



Coutinho was voor zijn blessure bezig aan een goed seizoen. Hij maakte vijf treffers en leverde vijf assists af in de eerste dertien competitiewedstrijden.



Liverpool en Manchester City sluiten zaterdag om 18.30 uur het voetbaljaar 2016 af met een kraker in de Premier League. Liverpool staat op plek 2 met 40 punten, Manchester City staat derde met 39 punten. Koploper Chelsea verzamelde 46 punten in de eerste 18 duels.