Kraker tussen Barça en Atletico onbeslist

De kraker in de Primera Division tussen FC Barcelona en Atlético Madrid is vanavond onbeslist gebleven. Hoewel de thuisploeg het beste van het spel had, wist Barça dat voordeel in Nou Camp niet uit te drukken in een overwinning. In Nou Camp werd het 1-1 dankzij doelpunten van Ivan Rakitic en Angel Correa.