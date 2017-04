L'Équipe: Koeman, Van Gaal en 'Gio' bij vijftig beste trainers

Erg hoge ogen gooit de crème de la crème van het Nederlandse trainersgilde overigens niet. Koeman wordt op de 31ste plaats nog het best ingeschaald, Van Gaal (37) en de huidige Feyenoordtrainer (46) zijn in de staart van de ranglijst terug te vinden.

Juryrapport

Van Gaal krijgt vooral lof voor zijn werk in de jaren negentig bij Ajax ('een van de meest innovatieve en inspirerende teams van de afgelopen dertig jaar') en Bayern München ('hij legde daar het fundament waar zijn opvolgers op voort konden bouwen') . Zijn laatste klus bij Manchester United en zijn soms starre houding worden hem in negatief opzicht aangerekend.

Van Bronckhorst is de enige eredivisiecoach in de lijst en heeft dat te danken aan de bijna zekere titel van Feyenoord. ,,Hij is een van de vijf jongste coaches in de ranking", staat in het juryrapport. ,,Naar verwachting zal hij binnenkort zijn kennis gaan exporteren buiten de grenzen van zijn land."