Lampard scoort op 'Frank Lampard Dag'

Lampard maakte eind augustus als speler van NYC het 300ste doelpunt in zijn carrière. Vanwege die mijlpaal werd het voormalig boegbeeld van Chelsea voor het duel met DC United geëerd in het stadion. De burgemeester van New York liet via een boodschap weten 1 september uit te roepen tot 'Frank Lampard Dag'.



Op zijn eigen dag boog Lampard vervolgens een 1-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong, zijn tweede treffer diep in blessuretijd. Onder een staande ovatie verliet de 106-voudig international het veld.



De betekenis van een Frank Lampard Dag was de Brit niet helemaal duidelijk. ,,Is het een vakantiedag of zo?', lachte de sterspeler van New York City na afloop.