Lazio in slotfase langs Empoli

El Ghazi matchwinner met zijn eerste goal voor Lille

18 februari Anwar El Ghazi heeft voor het eerst gescoord voor Lille. De in de winterstop van Ajax overgekomen aanvaller maakte in de uitwedstrijd tegen Caen het enige doelpunt. El Ghazi liep zich in de 69ste minuut in de diepte vrij, stoomde op tot de rand van het zestienmetergebied en schoot de bal geplaatst en laag in de hoek: 0-1.