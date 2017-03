Lazio terug naar vierde plek na zege op Torino

Caballero: Op dezelfde manier aanvallen als tijdens de thuiswedstrijd

13:53 Manchester City verdedigt woensdag tegen AS Monaco weliswaar een voorsprong van 5-3, maar dat wil volgens doelman Willy Caballero niet zeggen dat de Engelsen ook alleen maar gaan verdedigen. ,,We moeten op dezelfde manier aanvallen als tijdens onze thuiswedstrijd'', aldus Caballero. ,,Het is namelijk nog lang niet gedaan. Kijk maar wat er vorige week gebeurde bij Barcelona tegen Paris Saint-Germain.''