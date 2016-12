Le God, meester van de techniek en stripheld ineen

Ik ben nooit zo van de idolen of sporthelden geweest. Misschien ben ik gewoon te nuchter voor de verafgoding van het individu. Ik ben idolaat van sport; ik laat een traan bij wonderlijke sportmomenten maar echt niet als FC Utrecht verliest. Misschien was ik wel meer verknocht aan fenomenen; New Wave bijvoorbeeld, en kick-and-IanRush, zoals ik het voetbal aan 'de overkant' noemde. Voor mij geen Sportschau om enkele minuten over zes op de zaterdagavond, maar MOTD tegen middernacht. Geen Manfred Kaltz, maar Cyrille Regis. Geen Revierderby, maar Old Firm. Geen Fritz von Thurn und Taxis, maar John Motson. Ik genoot van het gezwoeg, de lange halen, de pure hartstocht, de onvoorwaardelijke liefde van de fans en stadions als Villa Park, White Hart Lane of Fratton Park. Stilistisch was er meer dan genoeg op aan te merken. Sterker nog, het was soms niet om aan te zien. Tactisch tenenkrommend, als twintig spelers bij de zoveelste uittrap van een keeper dachten te moeten 'kantelen' naar een oppervlakte van 40 bij 30 meter meter. Engeland was, ik geef het grif toe, het land der voetbalblinden. Maar wat een passie! Totdat hij - toen nog met een 'kleine h' - zomaar op een avond mijn leven binnenstapte. Ik kan het niet precies meer terughalen, maar ik vermoed dat het ergens eind 1987 is geweest. Plots was daar in Match Of The Day een samenvatting van Southampton. Geen idee meer tegen wie, maar ik zag een wat vreemd ogend mannetje twee keer scoren. En hoe! Wondergoals. Het beklijfde. Hij beklijfde: Matthew Le Tissier.

In alles had hij de eigenschappen van een antiheld: een lelijk gezicht, beetje o-benen, neigend naar corpulentie. Mijn eerste reactie was: hè, Jan Molby II! Dat bleek een flinke vergissing! Le Tiss was much better. Wat een speler!



Ik ging hem volgen, schoof wekelijks op zaterdagavond op het puntje van mijn stoel. Er ging geen week voorbij of Matt Le Tissier bracht me in opperste vervoering. Met wereldgoals na krankzinnige solo's, alsof hij een wandelingetje maakte in het park. Een mannetje dat in zijn eentje een ploeg droeg. Dat had ik alleen Diego Maradona zien doen, in Mexico.



Le Tissier kon alles, deed alles. Volstrekt tweebenig, technisch tegen perfectie aan. Om te likkebaarden. De meester van de First Touch; altijd goed! En, verrek, als-ie scoorde, was het continu van adembenemende schoonheid. 'Als klein ventje was ik gek van hem', zei Barça-ster Xavi vele jaren later. Dat begreep ik best.



Matthew Le Tissier leek zomaar weggelopen uit het stripboek van Rob van de Rovers. Zijn signature dish? De aanname, de controle, met borst, dijbeen of voet, en die volley die altijd precies paste. De uitkomst van jarenlange training als jochie: precies dat vlak raken op een muur waar de keeper nooit bij kon.



Only Matthew Le Tissier can score goals like that

Algemeen beschouwd als zijn mooiste ooit, zegt Le Tissier over de magische 5.78 seconden op 24 oktober 1993 (Southampton - Newcastle United). ,,Alles klopte aan dit doelpunt, alleen de afronding niet. Ik raak de bal aan de onderkant van mijn schoen in plaats van met mijn zijkant. Zo was het niet bedoeld.''