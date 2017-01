Leeftijdsrecord lonkt voor doelman El Hadary

De routinier van Wadi Degla viert op 15 januari zijn 44ste verjaardag. Indien hij in Gabon speeltijd krijgt verbreekt El Hadary het toernooirecord. Dat staat nu nog op naam van zijn landgenoot Hossam Hassan, die in 2006 op 39-jarige leeftijd nog actief was in het eindtoernooi om de Afrika Cup.

El Hadary, die voor de plek onder de Egyptische lat onder meer concurrentie krijgt van Sherif Ekramy (ex-Feyenoord), wil bij het WK in 2018 in Rusland ook de oudste deelnemer worden. De huidige recordhouder is de Colombiaanse keeper Faryd Mondragon, die bij het WK in 2014 in Brazilië 43 jaar oud was.