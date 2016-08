Leicester City boekt eerste zege ondanks goal Fer

In tegenstelling tot Leicester is Chelsea na drie duels nog zonder puntverlies. Trainer Antonio Conte zag zijn ploeg simpel met 3-0 winnen van Burnley en zo na drie duels op negen punten komen.



Conte gebruikt zo'n beetje dezelfde spelers als vorig seizoen José Mourinho en later Guus Hiddink bij Chelsea. De Italiaan is er kennelijk snel in geslaagd de spelersgroep voor zich te winnen. Eden Hazard is één van de spelers die weer helemaal is opgeleefd. De Belg maakte de openingstreffer. Willian zorgde nog voor rust voor een grotere voorsprong: 2-0. Victor Moses bepaalde in de slotfase de eindstand op 3-0.



Manchester City, Manchester United en Hull City kunnen in de derde speelronde ook nog op negen punten komen. De twee laatste clubs treffen elkaar zaterdagavond in Kingston upon Hull. ManCity speelt zondag tegen West Ham United.