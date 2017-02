Leicester City stuurt succescoach Ranieri de laan uit

De clubleiding van Leicester City is het vertrouwen echter kwijt in de Italiaanse succestrainer. ,,Dit is de moeilijkste beslissing die we hebben moeten maken in de bijna zeven jaar dat we eigenaar zijn van Leicester'', zei vicevoorzitter Aiyawatt Srivaddhanaprabha. ,,Maar we moeten de toekomst van de club boven persoonlijke sentimenten stellen, hoe sterk die ook zijn.''



Leicester City staat in de Premier League op de zeventiende plaats, één punt boven de degradatiestreep. De titelhouder ontvangt maandag Liverpool. De assistenten Craig Shakespeare en Mike Stowell hebben de leiding over de ploeg tot een opvolger voor Ranieri is gevonden.