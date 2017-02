Leicester snakt naar geluk: 'Al is het maar één momentje'

De Italiaan toonde zich na afloop diep teleurgesteld. ,,Ik wilde vandaag - bij wijze van spreken - opnieuw beginnen aan het seizoen, maar er is dus niets veranderd. Ongelooflijk'', sprak hij, om te vervolgen met een inkoppertje. ,,We hebben twee problemen. We krijgen veel goals tegen, en maken er zelf geen. Zo kan het echt niet verder.''

Leicester speelde in 2017 zes competitieduels, pakte slechts één punt, maar scoorde geen enkele keer. ,,We houden de koppen bij elkaar en werken hard'', verzekerde Ranieri. ,,Maar we hebben net dat beetje geluk nodig, al is het maar één momentje, om het vertrouwen terug te winnen.''

Ook middenvelder Danny Drinkwater zit met zijn handen in het haar. ,,Het is frustrerend, moeilijk om onder woorden te brengen. Ik snap dat onze fans teleurgesteld zijn, maar dat zijn wij misschien nog wel meer. Dit is onacceptabel'', aldus Drinkwater, die benadrukte dat de spelersgroep achter Ranieri staat.

In vorm

Waar Leicester City de laatste weken ineenstort, is Swansea City juist bezig aan een wederopstanding. Manager Paul Clement kwam in januari toen The Swans laatste stonden, inmiddels zijn ze gestegen naar de veilige vijftiende plek. ,,We zijn uitstekend in vorm'', sprak Clement na afloop dan ook.