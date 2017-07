Leukemie vastgesteld bij Wolves-doelman Ikeme

,,Het is een understatement te zeggen dat iedereen bij Wolves in shock is'', zei technisch directeur Laurie Dalrymple. ,,Hij maakt al zo lang deel uit van deze club, dat iedereen er erg verdrietig van is. Maar we kennen hem erg goed en weten dat hij een enorme vechter is. Ik ben ervan overtuigd dat hij die kenmerken meeneemt in zijn strijd tegen zijn ziekte.''