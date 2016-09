Lichte hersenschudding voor Huntelaar na duel met Bayern

De uitzonderlijke statistieken van Daley Blind

9:17 Daley Blind is ook onder José Mourinho een vaste waarde bij Manchester United. De linkspoot stond - als aankoop van Louis van Gaal - aan het begin van het seizoen nog op de nominatie om te vertrekken uit Old Trafford, maar is inmiddels niet meer weg te denken uit het elftal van de Portugees.