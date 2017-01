LIVE: Frustratie spat er van af bij onthutsend Arsenal

Nathan Aké voelt zich goed dit seizoen bij Bournemouth. De huurling van Chelsea is tegenover Sky Sports nog niet bezig met een terugkeer naar Londen. ,,Ik ben gelukkig hier. De club huurt me tot het einde van het seizoen. Wat daarna komt zien we dan wel weer."



Aké is als linksback een stabiele factor in de ploeg van Eddie Howe. Manager Antonio Conte van Chelsea liet enkele weken geleden weten tevreden te zijn over de ontwikkeling van Aké.



Een sterk optreden tegen concurrent Arsenal vanavond zal in Londen goedkeurend worden ontvangen. Eerder velde Aké ook al het vonnis over Liverpool.