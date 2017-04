Boeiende Kohlenpott-derby krijgt geen winnaar

Een boeiende Kohlenpott-derby tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund is geëindigd in 1-1. Dortmund domineerde in de Veltins Arena, maar Schalke mocht zich na afloop beklagen bij de arbitrage. Die zag in de slotfase een overduidelijke handsbal van Marc Bartra in de eigen zestienmeter over het hoofd.