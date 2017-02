LIVE: Bale op Real-bank voor duel met Espanyol

Gareth Bale maakt vandaag in het duel van Real Madrid met Espanyol zijn rentree. De 27-jarige aanvaller uit Wales is hersteld en kan meespelen, liet Real-trainer Zinedine Zidane gisteren weten. ,,Bale is terug in de selectie en ik ben van plan hem speelminuten te geven. Hij staat te popelen en ik ben blij dat bijna alle spelers terug zijn."



Bale deed afgelopen dagen voor het eerst in bijna drie maanden mee aan de groepstraining. Hij moest eind november in Londen een operatie ondergaan omdat de pezen van zijn rechterenkel waren beschadigd. Daarop volgde een lange revalidatie.



Zidane zei erg uit te kijken naar de rentree van Bale. ,,Hij is echt een sleutelspeler voor ons. Hij heeft kwaliteit, snelheid en we weten wat voor schade hij kan aanbrengen bij de tegenstander. Hij is zelf ook heel blij dat hij weer mee kan doen.''



Met zijn selectie bijna compleet fit, is Zidane van plan om te gaan rouleren. ,,Iedere drie dagen spelen betekent dat ik moet gaan rouleren om iedereen fit te houden. Dat is mijn motto tot aan het einde van het seizoen en de ploeg is er helemaal klaar voor.''



Fabio Coentrão en Sergio Ramos hebben lichte klachten en missen de wedstrijd tegen Espanyol. Volgens Zidane zijn de blessures echter niet ernstig. Alvaro Morata is weer fit en zal zaterdag in de basis starten.