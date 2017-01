LIVE: Barça heerst na moeizame start in San Sebastián

Barcelona-trainer Luis Enrique neemt de bekerwedstrijd tegen Real Sociedad heel serieus. Hij zet het supertrio Messi-Suárez-Neymar in de basis. Zoals gebruikelijk keept Jasper Cillessen in de beker. Gerard Piqué keert terug in de basis. De verdediger kreeg zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Las Palmas (5-0) rust.



Het is de eerste wedstrijd in de kwartfinale van de Copa del Rey. Over een week is de return in Barcelona.