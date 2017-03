LIVE: 'Lewa' voor zesde keer met 20 goals in één seizoen

'Juve' dankzij late strafschop langs Milan

10 maart Juventus heeft vanavond de topontmoeting met AC Milan in de Serie A op de valreep gewonnen. De blessuretijd was in Turijn al verstreken toen de thuisclub een strafschop kreeg, nadat de Milanese aanvoerder Mattia De Sciglio de bal in het zestienmetergebied tegen zijn arm had gekregen. Paulo Dybala schoot de 'Oude Dame' vanaf elf meter naar de winst: 2-1.