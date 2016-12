LIVE: Zlatan kan slippertje De Roon niet afstraffen

Afellay sinds acht maanden weer in de basis bij Stoke City

16:06 Ibrahim Afellay sluit vanmiddag een vervelend jaar af als basisspeler van Stoke City in het uitduel met koploper Chelsea. Het is voor het eerst sinds april dat de middenvelder weer aan de aftrap verschijnt voor zijn ploeg. Hij is hersteld van een zware knieblessure.