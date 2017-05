Conte leidt Chelsea naar zesde landstitel in clubhistorie

Het is de eerste titel voor Chelsea onder Antonio Conte. De Italiaan kwam begin dit seizoen naar Stamford Bridge, nadat Chelsea zich vorig jaar niet eens had weten te plaatsen voor Europees voetbal.



De Belg Michy Batshuayi was in de kampioenswedstrijd de gevierde man. De invaller maakte acht minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd.



Nathan Aké bleef vrijdag op de bank bij Chelsea. De 22-jarige verdediger uit Den Haag speelde de eerste seizoenshelft op huurbasis voor Bournemouth, maar werd in de winter teruggehaald door Conte. Aké mocht in de Premier League één keer invallen en heeft dus een heel klein aandeel in de titel.



De ploeg van de Italiaan Conte volgt Leicester City op als kampioen van Engeland. Chelsea kan dit seizoen ook nog de FA Cup veroveren. Op 27 mei is Arsenal de tegenstander in de finale van het belangrijkste Engelse bekertoernooi.



Dramatisch

Vorig seizoen beleefden de 'Blues' als titelverdedigers een dramatisch jaar. Het leidde in december 2015 tot het ontslag van José Mourinho, waarna Chelsea onder leiding van Guus Hiddink vanuit de degradatiezone nog opklom naar de tiende positie.



De blauwe brigade uit Londen moest het daardoor een jaar stellen zonder Europees voetbal, maar kon zich zodoende wel volledig richten op de Premier League. Met Conte als nieuwe manager beleefde Chelsea een moeizame start, maar toen de Italiaanse succestrainer was overgestapt op een 3-4-3-systeem begon het te draaien.



Topschutter Diego Costa (twintig doelpunten), spelmaker Eden Hazard (vijftien goals) en de van Leicester overgekomen N'Golo Kanté waren de uitblinkers. Aanvoerder John Terry (36) vertolkte in zijn laatste jaar bij Chelsea een bijrol, maar kan wel met zijn vijfde titel afscheid nemen.



Conte (47) leidde eerder Juventus naar drie kampioenschappen op rij in Italië. Hij is de vierde trainer die in zijn eerste seizoen in de Premier League direct de titel pakt. Dat presteerden eerder Mourinho (met Chelsea in 2005), Carlo Ancelotti (met Chelsea in 2010) en Manuel Pellegrini (met Manchester City in 2014).