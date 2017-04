Diego Costa leidt Chelsea naar overtuigende zege

Eden Hazard opende al in de vijfde minuut de score met zijn vijftiende treffer van het seizoen. Uitgerekend Oriol Romeu, oud-speler van Chelsea, trok de stand halverwege de eerste helft weer gelijk. Op slag van rust kopte aanvoerder Gary Cahill de 2-1 binnen en in de tweede helft voerde topscorer Diego Costa met twee doelpunten de score verder op. Ryan Bertrand deed in blessuretijd nog iets terug namens de bezoekers.



Eden Hazard opende al in de vijfde minuut de score met zijn vijftiende treffer van het seizoen. Uitgerekend Oriol Romeu, oud-speler van Chelsea, trok de stand halverwege de eerste helft weer gelijk. Op slag van rust kopte aanvoerder Gary Cahill de 2-1 binnen en in de tweede helft voerde topscorer Diego Costa met twee doelpunten de score verder op. De Spaanse spits staat nu op negentien treffers dit seizoen. Ryan Bertrand deed in blessuretijd nog iets terug namens de bezoekers.



Bij Chelsea bleef Nathan Aké op de bank, nadat hij zaterdag op Wembley een basisplaats had gekregen van Conte. Jordy Clasie moest negentig minuten toekijken bij Southampton, dat het nog altijd moet stellen zonder de geblesseerde Virgil van Dijk.John Terry, die vorige week bekendmaakte te vertrekken bij Chelsea, mocht in de slotfase wel nog even invallen. De 36-jarige verdediger maakte zijn eerste speelminuten in de Premier League sinds 5 november.