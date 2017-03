LIVE: United moet met tien man proberen penalty's binnen te slepen

Marcus Rashford is op tijd hersteld. Hij was ziek en reisde niet mee met het team. De aanvaller is hard nodig omdat Zlatan Ibrahimovic geschorst is. Wayne Rooney en Anthony Martial ontbreken vanwege blessures. Daley Blind moet genoegen nemen met een plek op de bank. De 27-jarige verdediger stond donderdag nog in de basis in de heenwedstrijd van de achtste finale van de Europa League in Rusland tegen FK Rostov (1-1). De Argentijn Marcos Rojo neemt de plek van Blind over.



Chelsea-coach Conte kan over zijn volledige selectie beschikken. De Italiaan kiest voor de belangrijke wedstrijd voor Thibaut Courtois. In de FA Cup keepte tot nu toe reservedoelman Asmir Begovic.