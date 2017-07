Wereldgoals helpen FC Utrecht voorbij Valletta

Door Ido Dijkstra



In een voor driekwart gevuld Mandemakers Stadion in Waalwijk toonde FC Utrecht zich gisteravond vanaf het begin heer en meester tegen Valletta. De Maltezen hadden het de ploeg van Erik ten Hag een week eerder op het eigen eiland in de verzengende hitte op een betonvloer met hak-en-zaag-voetbal nog zo moeilijk gemaakt, op het kunstgras in Brabant waren de Domstedelingen vrijwel de gehele wedstrijd de baas.



In de derde minuut loste Sean Klaiber al de eerste waarschuwingsvolley. De fraaie knal ging net naast. De rechtsback, die in balbezit vaak fungeerde als een veredelde buitenspeler, deed dat kunstje vijftien minuten later nog eens over. Keeper Henry Bonello was nu kansloos op de uithaal: 1-0.



FC Utrecht had er in de eerste helft zeker nog drie kunnen maken. Vaak was de sterke Deense spits Simon Makienok de speler die het vizier net niet op scherp had staan. Hij was nuttig als aanspeelpunt, maar nog uitgesproken zwak in de afronding. Valletta FC kon er op zijn beurt een helft lang op eigen kracht niks tegenover stellen, al leverde een onoplettendheidje van Mark van der Maarel bijna een gevaarlijk moment voor het Utrechtse doel op. Edson Braafheid repareerde echter net op tijd de schade. De ruststand van 1-0 was mager te noemen.



Dik verdiend

In de tweede helft kroop Valletta FC in het eerste kwartier iets meer uit zijn schulp en waren er wat speldenprikken. Doelman David Jensen moest na een uur speeltijd voor het eerst ook echt handelend optreden. Trainer Erik ten Hag leek te voelen dat er een impuls nodig was en greep gelijk in door de van een lichte blessure herstelde Belgische spits Cyriel Dessers te brengen voor Gyrano Kerk. Het sorteerde gelijk effect, want een paar tellen later had FC Utrecht een penalty moeten krijgen omdat Makienok aan zijn kraag naar beneden getrokken werd. Utrecht had het initiatief terug en kreeg kansen via Zakaria Labyad, Dessers en wederom Makienok.



Het duurde lang, tot de 76ste minuut, voordat de bevrijdende 2-0 op het scorebord kwam. Willem Janssen, weer centraal achterin geposteerd, promoveerde een corner met zijn hoofd tot doelpunt. Het was rijkelijk laat, maar dik verdiend. Zes minuten voor tijd zorgde Zakaria Labyad met een fraai krul in de kruising nog voor het hoogtepunt van de avond. De 3-1 van Valletta was slechts voor de statistieken. Het 'thuispubliek' was tevreden en scandeerde op het einde 'Erik bedankt', als ode aan trainer Ten Hag.