LIVE: Liverpool trekt Matip terug voor duel met United

VIDEO: Samenvatting Premier League-zaterdag met heerlijke treffer Carroll

13:17 In de Premier League waren gisteren acht duels, met onder meer de drie Londense topclubs Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal in actie. Het hoogtepunt van de zaterdag was echter het doelpunt van West Ham-spits Andy Carroll. Een samenvatting van de zaterdag in de Premier League.