LIVE: ManCity heeft tweede plaats voor het grijpen

Derwin Martina na vier dagen en 82 minuten al weg bij York

7 maart Of het de kortste transfer ooit is, is onduidelijk, maar lang hebben York City en Amsterdammer Derwin Martina niet van elkaar kunnen genieten. De Engelse club en de oud-Ajacied namen vanmiddag na vier dagen en 82 minuten (in York City 2) al afscheid van elkaar.