Schotten schieten weinig op met gelijkspel na doldwaze slotfase

Mertens en Chadli brengen België dicht bij WK

9 juni België heeft in groep H een stevige optie genomen op een WK-ticket. De 'Rode Duivels' versloegen Estland in Tallinn met 2-0. Het openingsdoelpunt kwam in de 31ste minuut op naam van Dries Mertens. Vier minuten voor tijd besliste Nacer Chadli het duel.