Real is Barça ook de baas in tweede Clásico en pakt de Supercup

Marco Asensio bracht Real al in de vierde minuut op voorsprong met een keiharde uithaal. Zes minuten voor de rust breidde Karim Benzema de voorsprong uit. De Fransman was van dichtbij doeltreffend nadat hij Samuel Umtiti wel heel makkelijk had uitgespeeld.



Vanaf de tribune in Estadio Santiago Bernabéu zag Cristiano Ronaldo, die vanwege het duwen van de arbiter in het eerste Supercup-duel geschorst was, dat zijn ploeggenoten Barcelona bij vlagen wegspeelden. In de tweede helft nam de brigade van Zidane gas terug, waardoor Barcelona een echte afstraffing bespaard bleef. De bezoekers kregen zelf nog wat kansen op een doelpunt, maar Messi raakte de lat en Suárez de paal.



Barcelona kwam niet toe aan het gebruikelijke tiki-taka-voetbal. Sterker nog: de spelers van Real wisten elkaar makkelijker te vinden.Dat had alles te maken met het vertrek van Neymar. De nieuwe trainer van Barcelona, Ernesto Valverde, had zijn ploeg in een 3-5-2-formatie het veld ingestuurd. De defensie met Javier Mascherano, Gerard Piqué en Samuel Umtiti bleek echter bijzonder kwetsbaar en op het middenveld werden de creatieve ideeën van de geblesseerde Andrés Iniesta gemist. Lionel Messi en Luis Suárez snakken na het vertrek van Neymar naar nieuwe hulp voorin. Barcelona hoopt op korte termijn Philippe Coutinho (Liverpool) of Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) aan de selectie toe te voegen, al zal het daarvoor wel een torenhoge transfersom moeten betalen.



Voor Real is het al de tweede prijs van het seizoen. De kampioen van Spanje en winnaar van de Champions League had vorige week met winst op Manchester United (2-1) al de Europese Supercup veroverd.