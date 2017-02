LIVE: Verlenging bij Burkina Faso-Egypte na 1-1 in reguliere tijd

Minuut 93

Einde tweede helft! Er komt een verlenging na de 1-1 in reguliere tijd.

Minuut 90

El-Hadary tikt de bal corner nadat een strakke voorzet van Diawarra werd verlengd.

Minuut 89

Bertrand Traoré neemt de vrije trap kort. Bancé haalt uit. De bal lijkt weg te stuiteren vanaf de borst van El-Hadary, maar de keeper heeft hem toch klemvast.

Minuut 86.

Gele kaart Bertrand Traoré (Burkina Faso).

Minuut 84

Wissel Egypte. Sobhi komt in het veld voor Trezeguet.

Minuut 82

Nakoulma haalt verrassend uit in de korte hoek. El-Hadary verwerkt de bal met moeite tot corner. De hoekschop levert Burkina Faso niets op.

Minuut 79

Wissel Burkina Faso. Diawara komt in het veld voor Abdul Razak Traoré.

Minuut 74

Wissel Egypte. Warda komt in het veld voor Kahraba.



Minuut 73

Goal! 1-1 Burkina Faso! Bancé scoort. Ibrahim Salah mist de bal na een voorzet. Daardoor kan Bancé aannemen en schieten.

Minuut 65

Goal! 1-0 Egypte! Mohamed Salah scoort. Kahraba legt terug op Mohamed Salah, die de bal vanaf de zestien binnenknalt. De tweede kans voor Egypte en het is meteen raak.

Minuut 61

Egypte krijgt de bal tot twee keer toe niet weg. De bal komt bij Touré terecht die hem in één keer wil nemen, maar hij komt niet verder dan een afzwaaier.

Minuut 59

Abdul Razak Traoré heeft verzorging nodig. Hij kwam verkeerd terecht na het geven van een voorzet.

Minuut 56

Nakoulma haalt de achterlijn en zet de bal gevaarlijk voor. El-Hadary tikt de bal echter bij de eerste paal weg.

Minuut 54

Gele kaart voor Kahraba. De Egyptenaar maakt een elleboogstoot en komt met geel nog goed weg. Hij mist wel de (troost)finale vanwege een schorsing.

Minuut 51

Burkina Faso claimt een handsbal van - opnieuw - Gabr, maar de arbiter geeft zelfs niet eens een corner.

Minuut 47

Gabr maakt bij de rand van de eigen zestien duidelijk hands. Na wat twijfelen fluit de arbiter voor een vrije trap voor Burkina Faso. Gabr krijgt overigens geen geel. Uit de vrije trap haalt Bertrand Traoré uit, maar keeper El-Hadary redt.

Aftrap tweede helft!

Minuut 46

Einde eerste helft.

In een weinig hoogstaande wedstrijd waarin de spelers nu al enegerie lijken te sparen voor een verlenging is er nog niet gescoord bij Burkina Faso-Egypte. De Egyptenaren laten Burkina Faso het spel maken. Maar de ploeg van Ajacied Bertrand Traoré kwam niet verder dan wat afstandsschoten.

Minuut 43

Coulibaly blijft geblesseerd liggen na een botsing met ploeggenoot Koné. Coulibaly heeft verzorging nodig.

Minuut 39

Gele kaart Fathy. De verdediger is boos dat de arbiter een overtreding op Bertrand Traoré heeft gezien en krijgt voor de reactie geel.

Minuut 38

Opnieuw een afstandschot. Nu van Abdul Razak Traoré. Het schot mist kracht en daardoor kan El-Hadary de bal oprapen.

Minuut 37

Het schot van Kahraba stuit op, maar keeper Koffi kan de bal wegtikken. Mohamed Salah komt daarna te laat voor de rebound.

Minuut 34

Bancé legt de bal klaar voor Nakoulma, die van 20 meter uithaalt. Maar het levert geen gevaar op.

Minuut 32

Even een slordige fase van Burkina Faso met veel balverlies. De ploeg van Bertrand Traoré blijft wel het spel maken.

Minuut 27

El-Hadary stompt een corner weg. Burkina Faso brengt de bal opnieuw in. Bertrand Traoré kan koppen, maar zijn doelpoging gaat ruim naast.

Minuut 24

Bancé komt - hoewel Hegazy in zijn rug staat - tot een omhaal. Zijn kunststukje gaat echter naast.

Egypte laat Burkina Faso de bal op het middenveld rustig rond spelen.

Minuut 17

Trezeguet haalt uit. De bal is buiten bereik van Koffi, maar de keeper ziet hem nog geen meter naast het doel suizen.

Minuut 16

Bancé probeert het van bijna 25 meter, maar zijn schot mist kracht en precisie.

Minuut 15

Het veld in Libreville is niet zo slecht als in Port-Gentil, waarop Egypte in de kwartfinale tegen Marokko speelde, maar goed is de grasmat ook niet.

Minuut 10

In de eerste 10 minuten valt Burkina Faso aan. Zo ziet Egypte het graag, om via Mohamed Salah uit breken.

Minuut 7

Touré probeert het uit de rebound met een lobje, maar keeper El-Hadary kan keren omdat de bal niet hoog genoeg gaat.

Minuut 4

Eerste schot op doel komt van Burkina Faso. Het is Abdul Razak Traoré die van een meter of 18 uithaalt, maar keeper El-Hadary kan eenvoudig vangen.

De wedstrijd tussen Burkina Faso en Egypte is begonnen.

Egypte is volgens de bookmakers favoriet. Bij een zege van de Egyptenaren krijg je 2,30 euro voor een 1 euro. Zege Burkina Faso: 3,90. Gelijkspel: 2,80.

Burkina Faso heeft 24 uur meer rust gehad. De ploeg van Ajacied Bertrand Traoré schakelde zaterdag Tunesië (2-0) uit. Een dag later elimineerde Egypte Marokko (1-0). ,,Het is geen ideale situatie, maar we moeten ons aanpassen'', aldus bondscoach Hector Cuper.

Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny zit vanwege een kuitblessure op de bank bij Egypte. Ook aanvaller Marwan Mohsen, die met een knieblessure kampt, staat niet in de basis.

In 2013 was Burkina Faso - zonder Duarte - verliezend finalist in de Afrika Cup. Volgens Duarte was dat dankzij de ploeg die hij de jaren ervoor opbouwde. Nu heeft de Portugees Burkina Faso naar de halve finale geleid.

Bondscoach Paulo Duarte is aan zijn tweede periode bij Burkina Faso bezig. In 2012, toen hij vanwege de slechte resultaten op de Afrika Cup werd ontslagen, drongen boze fans zijn huurhuis in Ouagadougou binnen en lieten een ravage achter.

Egype heeft in vier wedstrijden op de Afrika Cup nog geen goal tegen gekregen. De 44-jarige Essam el-Hadary staat ook tegen Burkina Faso in het doel. El-Hadary kwam in de eerste wedstrijd in het veld na de blessure van Ahmed el-Shenawy.

De opstellingen

Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Koné, Coulibaly; A.R. Traoré, Kaboré; B. Traoré, Touré, Nakoulma; Bancé.

Egypte: El-Hadary; Al-Muhmadi, Hegazy, Gabr, Fathy; Hamed, I. Salah; M. Salah, Said, Trezeguet; Kahraba.



Welkom bij het liveblog van AD Sportwereld. Vanavond volgen we de halve finale tussen Burkina Faso en Egypte. Welke ploeg gaat de finale van de Afrika Cup halen? Mis niets op AD.nl!